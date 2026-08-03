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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weiße Enduromaschine ohne Kennzeichen und schwarzer Motorroller flüchteten vor der Polizei

Thalfang /Immert (ots)

Am Freitag den 31.07.2026, gegen 16:50 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Morbach ein weißes Enduro-Motorrad sowie ein schwarzer Motoroller auf einem Feldweg (Nähe Berghof Thalfang)festgestellt. Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchteten die Kradfahrer in Richtung Thalfang. Beide Krafträder waren mit jeweils 2 Personen besetzt. Am weißen Enduro-Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht.

Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533 / 93740
E-Mail: pimorbach.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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