Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weiße Enduromaschine ohne Kennzeichen und schwarzer Motorroller flüchteten vor der Polizei

Thalfang /Immert (ots)

Am Freitag den 31.07.2026, gegen 16:50 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Morbach ein weißes Enduro-Motorrad sowie ein schwarzer Motoroller auf einem Feldweg (Nähe Berghof Thalfang)festgestellt. Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchteten die Kradfahrer in Richtung Thalfang. Beide Krafträder waren mit jeweils 2 Personen besetzt. Am weißen Enduro-Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht.

Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell