POL-PDTR: PKW durch Steine beschädigt - Zeugen gesucht

Kempfeld (ots) - Am Mittwoch, den 29.07.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:04 Uhr und 14:54 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Nähe des Wasserwissenswerkes "Auf dem Steinberg 1" in 55758 Kempfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte sei in diesem Zeitraum dort unterwegs gewesen und als er wieder zurückkam, entdeckte er an seinem roten PKW einen Lackschaden an der kompletten Fahrzeugfront im Bereich des ...

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