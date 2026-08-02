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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW durch Steine beschädigt - Zeugen gesucht

Hintertiefenbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.08.2026, 20:00 Uhr und dem 02.08.2026, 12:00 Uhr wurde in Hintertiefenbach in der Bergstraße durch einen bislang unbekannten Täter eine Felge an einem PKW (blauer Opel Corsa) mittels Steinen beschädigt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
piidar-oberstein@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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