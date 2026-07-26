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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ortslage Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.07.2026 bis Samstag, 25.07.2026 gegen 17:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Ortslage Reinsfeld mit Zugang zur Trierer Straße einzudringen.

Nachdem die entsprechenden Einbruchsversuche misslangen, wurde die Fortbegehung der Tat abgebrochen.

Es wird gebeten, Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen oder zur Tat selbst der Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der

06503/91510

mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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