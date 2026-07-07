Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 07.07.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Gusenburger Straße in Hermeskeil zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall. Hierbei könnte ein dunkelblauer, bislang unbekannter PKW, beim Ausparken durch den Unfallverursacher im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum beschädigten Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

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