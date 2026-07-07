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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung eines Sonnensegels auf dem Spielplatz

Morbach/Gonzerath (ots)

Auf dem Spielplatz Gonzerath wurde vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 01.07.2026, auf Donnerstag, 02.07.2026, das Sonnensegel eines Spielgerätes beschädigt. Mitarbeiter der Gemeinde stellten den Schaden bei Arbeiten auf dem Spielplatz fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Hinweise zu den näheren Umständen oder möglicher Täter an die Polizei Morbach 06533-93740.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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