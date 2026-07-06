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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Bescheid

Bescheid (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 03.07.2026, 17:00 Uhr, und Samstag, dem 04.07.2026, 09:00 Uhr, wurden in der Trierer Straße in 54413 Bescheid die Radmuttern eines gelben Ford Fiesta gelöst. Das Fahrzeug wurde in diesem Zustand im Straßenverkehr bewegt. Zu einer Gefährdung Dritter kam es nicht. Durch den Bruch einer Radmutter entstand ein Sachschaden. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-10 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Hermeskeil (PK M. Treib)
Telefon: 06503-9151-10
Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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