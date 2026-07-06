Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 03.07.2026 bis zum 05.07.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 141 erfassten Einsatzlagen (davon 36 Strafanzeigen und 13 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Polizeieinsatz auf dem Trierer Hauptmarkt

Trier, 3. Juli 2026: Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich eine Person auf dem Hauptmarkt aufhalte, Passanten verbal provoziere und dabei möglicherweise ein Messer mit sich führe. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den Mann vor Ort an und fixierten ihn unmittelbar. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung konnte jedoch kein Messer aufgefunden werden. Der Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde bei ihm eine Alkoholisierung von 1,0 Promille festgestellt.

Pfeffersprayeinsatz in Linienbus - Tatverdächtiger ermittelt

Trier, 5. Juli 2026: Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei über den Einsatz von Pfefferspray in einem Linienbus am Bahnhofsplatz informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Fahrgast mit dem Busfahrer in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte der Tatverdächtige Pfefferspray gegen den Busfahrer ein und entfernte sich anschließend vom Tatort. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Der Busfahrer wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

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