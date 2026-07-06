Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Körperverletzungsdelikte

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hatte die Polizeiinspektion Idar-Oberstein mehrere Einsätze zu bewältigen. Neben Verkehrsdelikten standen auch Körperverletzungsdelikte und Ruhestörungen im Fokus.

E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss kontrolliert

Am Freitag, den 3. Juli, kontrollierten Polizeibeamte gegen 14 Uhr in der Wasenstraße einen E-Scooter-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Cannabiskonsum. Der 20-jährige Fahrer räumte vor Ort den regelmäßigen und aktuellen Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Randalierende Frau beleidigt und greift Mitarbeiterin an

Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Schnellimbiss in der Obersteiner Fußgängerzone gerufen. Die leicht alkoholisierte Frau beleidigte dort zwei Mitarbeiterinnen massiv und zog einer Geschädigten an den Haaren. Anschließend spuckte sie der Frau gegen den Arm. Nachdem sie zunächst einen Platzverweis erhalten hatte, randalierte sie kurze Zeit später erneut an einer Tankstelle in der Hauptstraße. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die 33-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

In den frühen Morgenstunden des 4. Juli, meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Fischbach einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer. Das Fahrzeug konnte wenig später im Bereich Oberreidenbach kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Dem 27-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, gegen 20:50 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Otto-Decker-Straße gemeldet. Vor Ort konnten bei dem Unfallverursacher erhebliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Zudem verfügte der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 38-jährigen Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verletzter Radfahrer nach Sturz

Am Sonntag, den 5. Juli, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kempfeld und Stipshausen zu einem Fahrradunfall. Ein 58-jähriger Radfahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln und stürzte. Die Ursache des Sturzes konnte bislang nicht geklärt werden. Der Mann erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Rippenfraktur sowie eine Beckenprellung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der getragene Fahrradhelm wurde bei dem Sturz erheblich beschädigt und dürfte schwerere Verletzungen verhindert haben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Stürzen deutlich reduzieren kann. Ein Helm kann zwar keinen Unfall verhindern, im Ernstfall jedoch entscheidend dazu beitragen, die Folgen eines Sturzes abzumildern. Weitere Informationen zum Thema Fahrradhelm und Verkehrssicherheit sind in den Präventionshinweisen des Polizeipräsidiums Trier zu finden: https://s.rlp.de/hDf2OdZ

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell