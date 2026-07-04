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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Grünschnittsammelstelle

Birkenfeld (ots)

Am Samstagnachmittag, den 04.07.2026 gegen 16:15 Uhr, wurde ein Flächenbrand im Bereich der Grüngutsammelstelle in Birkenfeld gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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