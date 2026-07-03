Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand von Sperrmüll im Bereich der Einfahrt zur Kläranlage

Morbach/Rapperath (ots)

Am Freitag, dem 03.07.2026 gegen 13:24 Uhr, rückte die Feuerwehr Morbach zu einem Brandgeschehen zwischen Morbach und Rapperath aus. Die Ladung eines Sperrmüllfahrzeuges hatte zuvor noch während der Fahrt Feuer gefangen, woraufhin der Fahrer des LKW geistesgegenwärtig den Sperrmüll auf der geschotterten Zufahrt zur dortigen Kläranlage ablud, um die Löscharbeiten zu ermöglichen. Die Ursache der Brandentwicklung ist bis dato unklar. Nach Angaben der Feuerwehr könnte ein Akku o.ä., welcher sich ebenfalls unter dem Unrat befand, beschädigt worden sein, woraufhin dieser den trockenen Sperrmüll entzündete. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Die Feuerwehr Morbach war mit 25 Kräften im Einsatz. Die Polizeiinspektion Morbach begleitet den Einsatz ebenfalls mit einer Streife.

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