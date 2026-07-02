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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit Sachschaden im Stadtgebiet Birkenfeld - Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 01.07.2026 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Stadtgebiet Birkenfeld am Kreisverkehr Maiwiese / Auf Ellenborn / Prof.-Baldes-Straße. Durch die Kollision der beiden PKW, welche aus unterschiedlichen Fahrtrichtungen an den Kreisverkehr heranfuhren, entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Sollten Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, kontaktieren Sie bitte die örtliche zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/99910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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