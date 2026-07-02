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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Bargeld aus Erdgeschosswohnung

Niederhambach (ots)

Am Donnerstag, dem 02.07.2026 zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr kam es in der Ortslage Niederhambach, Ortsteil Burbach zu einem Diebstahl von Bargeld im unteren vierstelligen Bereich, in einem Zweifamlienhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind unbekannte Täter vermutlich durch eine offenstehende Garage in die Erdgeschosswohnung gelangt und haben dort das Bargeld aus der Wohnung entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder auffälligen Personen bzw. Fahrzeugen mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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