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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum des 27.06.2026, 17:00 Uhr bis 28.06.2026, 10:00 Uhr wurde ein schwarzes Fahrrad der Marke Schauff, im Bereich der Atzenhübelstraße, im Stadtteil Idar entwendet. Das Fahrrad wurde mitsamt eines schwarzen Schlosses entwendet, dieses dürfte noch am Fahrrad befestigt sein.

Darüber hinaus wurde am 30.06.2026, zwischen 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am Bahnhof Idar-Oberstein ebenfalls ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich hierbei um ein silbernes E-Fatbike mit braunem Sitz der Marke Deepower, welches linksseitig des Bahnhofes mittels Schloss abgestellt wurde. Durch die unbekannten Täter wurde das Schloss auf unbekannte Weise aufgebrochen.

Hinweise zur Klärung der Diebstähle werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen. Zudem weist die Polizei darauf hin, Fahrräder an einen festen Gegenstand anzuschließen und mit entsprechend massiven Schlössern zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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