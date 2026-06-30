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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußball von Brücke auf Cabrio geworfen - Polizei sucht Zeugen

Kenn (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es gegen 21:20 Uhr auf der L151 in Höhe der Ortslage Kenn zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich zwei Jungen im geschätzten Alter von etwa 10 bis 11 Jahren auf einer Brücke, die die L151 überquert, und warfen einen Fußball auf das Cabrio einer Verkehrsteilnehmerin, welcher anschließend unter den PKW geriet und wieder hinter ihm heraussprang. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Die beiden Jungen werden wie folgt beschrieben: - einer trug ein auffällig rotes Trikot sowie eine rote Hose. Er hatte sehr dunkle Haare, die an den Seiten kurz geschnitten und oben länger und wellig waren - der zweite Junge war hell gekleidet Im Bereich des Brückengeländers wurde zudem ein Fahrrad wahrgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Jungen oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich

Tel.: 06502 915710
Mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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