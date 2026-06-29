Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 26.06.2026 bis zum 28.06.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 214 erfassten Einsatzlagen (davon 61 Strafanzeigen und 36 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen und dem Altstadtfest Trier, liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Positive Bilanz zum Altstadtfest

Die Polizei zieht nach dem sehr heißen Wochenende des Altstadtfests eine positive Bilanz. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung insgesamt ohne besondere Vorkommnisse. Trotz der hohen Temperaturen und des großen Besucheraufkommens kam es zu keinen außergewöhnlichen Einsatzlagen. Die Einsatzkräfte waren während der gesamten Veranstaltung präsent und standen den Besucherinnen und Besuchern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Polizei bedankt sich bei allen Festbesucherinnen und Festbesuchern für ihr rücksichtsvolles Verhalten sowie bei den Veranstaltern, den Einsatzkräften und allen beteiligten Behörden und Organisationen für die gute Zusammenarbeit. Gemeinsam trugen sie zu einem sicheren und gelungenen Verlauf des Altstadtfests bei.

Im Weiteren kam es am Wochenende zu folgenden Einsatzgeschehen:

Mit gestohlenem Fahrrad und 1,73 Promille unterwegs

Ein Zeuge informierte am Freitag, den 26.06.26 die Polizei, nachdem ein Mann vor einem Restaurant am Simeonstiftplatz lautstark damit prahlte, das Fahrrad, mit dem er gerade angekommen war, gestohlen zu haben. Die Polizeistreife überprüfte den Mann - und der Verdacht bestätigte sich. Außerdem stand der Beschuldigte deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zeugen nach Körperverletzung in der Judengasse gesucht

Am Freitag, 26.06.2026, gegen 23:50 Uhr, wurde ein Barkeeper in einer Gaststätte in der Judengasse in Trier leicht verletzt. Der Mitarbeiter hatte zuvor zwei Männer aufgefordert, die Gaststätte zu verlassen. Unmittelbar vor dem Ausgang drehte sich einer der beiden um und schlug dem Barkeeper mehrfach ins Gesicht. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung:

Person 1: - männlich - ca. 190-195 cm groß - athletische Statur - kurze blonde Haare - hellblaues T-Shirt - kurze beige Hose

Person 2:

- männlich - ca. 180-185 cm groß - normale Statur - schwarze Brille - weiße Cap

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu den beschriebenen Personen geben?

Widerstand mit anschließendem Gewahrsam

In der Nacht zu Samstag (27.06.2026) unterstützte die Polizei den Sanitätsdienst am Domfreihof. Eine Frau sollte zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Begleiter versuchte jedoch, die Versorgung zunächst zu verhindern. Als die eingesetzten Polizeibeamten den Zutritt zum Behandlungsbereich unterbanden, reagierte der Mann zunehmend aggressiv und schlug nach einem Polizeibeamten. Er musste daraufhin fixiert werden. Da er sich weiterhin ununterbrochen aggressiv verhielt, wurde er schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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