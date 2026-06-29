Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zum vergangenen Wochenende

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Raum Idar-Oberstein (ots)

"Electro Love" und "Klassik Sommer" verliefen störungsfrei

Am Freitagabend fand das Elektrofestival "Electro Love" im Steinbruch Niederwörresbach statt. Am Samstag folgte dort der "Klassik Sommer". Aus Sicht der Polizei verliefen beide Veranstaltungen reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen oder sicherheitsrelevanten Zwischenfällen.

Brand eines Trafohäuschens führt zu Stromausfall

Am Samstagabend kam es, wie bereits berichtet (Siehe https://s.rlp.de/Lda9mlO) , zu einem Brand eines Trafohäuschens im Stadtteil Nahbollenbach. Infolge des Brandes fiel in Teilen des Versorgungsgebietes der Strom aus. Die Stromversorgung konnte nach etwa vier Stunden wieder vollständig hergestellt werden.

Körperliche Auseinandersetzung mit anschließendem Widerstand

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kam es im Bereich der Wasenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 39 und 37 Jahren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der 37-jährige Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme leisteten sowohl der Beschuldigte als auch dessen 29-jährige Lebensgefährtin Widerstand gegen die eingesetzten Einsatzkräfte. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen musste Pfefferspray eingesetzt werden. Der 37-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall auf der B41

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich auf der B41 in Höhe der Kläranlage Weierbach ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst auf den rechten Grünstreifen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit der Schutzplanke und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Idar-Oberstein gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

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