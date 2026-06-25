Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall- Verursacher flüchtete

Birkenfeld (ots)

Am 24.06.2026 kam es im Zeitraum von 06:30 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannte Autofahrer stieß gegen einen geparkten, blauen SUV und verursachte einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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