POL-PDTR: Anhängerdiebstahl

Horath (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.06.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, den 20.06.2026, 09:45 Uhr kam es an der Grünschnittsammelstelle der Ortschaft Horath zur illegalen Ablagerung von Bauschutt. Hauptsächlich wurden stark verbrannte Teile eines alten Dachs entsorgt. Es besteht der Verdacht, dass der Bauschutt zudem asbesthaltig sein könnte. Zur Aufklärung des Sachverhaltes und Ermittlung des Verursachers bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. ...

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