Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baumholder - Unbekannte Täter lösen Radmuttern an geparktem Fahrzeug, Zeugen gesucht

Baumholder (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.06.2026 17:00Uhr bis Freitag, 19.06.2026 ca. 13:00Uhr, kam es in der Straße "Auf Pfadsbach in Baumholder" zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter lösten an einem dort abgestellten Fahrzeug mehrere Radmuttern. Die Manipulation wurde während der Fahrt rechtzeitig festgestellt, sodass es zu keinem Schaden oder Unfall kam. Die Polizei Baumholder bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Auf Pfadsbach festgestellt haben, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Darüber hinaus werden weitere Fahrzeughalter gebeten, ihre Fahrzeuge auf ähnliche Manipulationen oder Veränderungen an den Rädern zu überprüfen. Bei Feststellungen bitte hiesige Dienststelle kontaktieren.

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