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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllentsorgung

Horath (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.06.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, den 20.06.2026, 09:45 Uhr kam es an der Grünschnittsammelstelle der Ortschaft Horath zur illegalen Ablagerung von Bauschutt. Hauptsächlich wurden stark verbrannte Teile eines alten Dachs entsorgt. Es besteht der Verdacht, dass der Bauschutt zudem asbesthaltig sein könnte.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes und Ermittlung des Verursachers bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sind in der Ortslage Horath oder in umliegenden Ortslagen ältere, durch Feuer beschädigte Häuser oder Hütten bekannt, an welchen derzeit oder zurückliegend Abrissarbeiten durchgeführt werden/wurden?

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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