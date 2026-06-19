Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kleinflugzeug beim Landeanflug auf Flugplatz Föhren abgestürzt

Föhren (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2026, wurde gegen 11:38 Uhr ein abgestürztes und brennendes Kleinflugzeug auf dem Flugplatz Föhren gemeldet. Unmittelbar nach Eingang der Meldung begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Leitung des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Schweich, Kräfte der Polizeiinspektion Schweich sowie Mitarbeiter des Flugplatzes zur gemeldeten Unfallstelle. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein motorbetriebenes Kleinflugzeug mit zwei Insassen beim Landeanflug auf den Flugplatz abgestürzt war. Beide Personen konnten das Flugzeug eigenständig verlassen und blieben zunächst unverletzt. Kurz darauf geriet die Maschine am Beginn der Landebahn in Brand und wurde vollständig zerstört. Beim Versuch, persönliche Gegenstände aus dem brennenden Flugzeug zu bergen, erlitt einer der beiden Insassen leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Wrack wurde in Abstimmung mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) durch den Flugplatzbetreiber geborgen. Nach derzeitigem Stand entstanden keine größeren Fremdschäden. Eine längerfristige Einschränkung des Flugbetriebs ist derzeit nicht zu erwarten. Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes dauern an.

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