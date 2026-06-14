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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall mit PKW

Baumholder L 176 (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 13.06.2026 auf den 14.06.2026 ereignete sich auf der L 176 zwischen Baumholder und Breitsesterhof ein Verkehrsunfall mit einem Todesopfer. Genauere Angaben zur Unfallzeit und Unfallursache können noch nicht getätigt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde deswegen ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet. Es wird gebeten zum jetzigen Zeitpunkt von Presseanfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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