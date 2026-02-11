PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drei Diebstähle aus Pkw - EC-Karte missbräuchlich verwendet

Kenn (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 04.02.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 10.02.2026, 12:00 Uhr, kam es in Kenn, Straße "Moselblick", sowie in Trier-Ruwer, Straße "Im Kirchenbungert", zu insgesamt drei Diebstählen aus geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter entwendeten unter anderem Bargeld und EC-Karten. Mit einer der gestohlenen EC-Karten wurden in der Nacht von Dienstag, 04.02.2026, auf Mittwoch, 05.02.2026, an einem Snackautomaten in der Rheinstraße in Trier-Ruwer Waren bezahlt. Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 06502-91570 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
