POL-PDTR: 16-Jähriger aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst

Trier (ots) - Am Montagnachmittag, den 08.04.2024, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich im Bereich der B51 zwischen Bitburg und Helenberg (Welschbillig) ein Verkehrsunfall, an welchem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sind. Im Rahmen dessen soll ein Lkw in Fahrtrichtung Trier unterwegs gewesen sein, welcher während seiner Fahrt einen Kunststoff-Kotflügel verloren ...

mehr