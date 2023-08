Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung zur Vermisstensuche in Saarburg

Saarburg (ots)

Bezugnehmend auf die am 12.08.2023 um 08:49 Uhr gesteuerte Pressemeldung und dem damit verbundenen Mitfahndungsaufruf an die Bevölkerung wegen der Vermisstensuche nach der 47-jährigen Sabine Schaaf aus Saarburg kann seitens der Polizei der glückliche Umstand mitgeteilt werden, dass Frau Schaaf durch Einsatzkräfte in den Abendstunden des 12.08.23 in einem Waldgebiet in der Gemarkung Saarburg in einem den Umständen entsprechenden Zustand aufgefunden werden konnte. Die Vermisste wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Saarburg bedankt sich ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit aller an der Suche beteiligten Behörden und Institutionen, wie der Freiwilligen Feuerwehren unter Leitung der Wehrführung der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, die mit über 100 Kollegen/-innen, Personenspürhunden und der Drohnenstaffel an der Suche beteiligt waren, der Polizeihubschrauberstaffel des Landes RLP in Winningen, Beamten des LKA RLP, der Wasserschutzpolizei Trier, sowie dem Rettungsdienst und Notarzt.

Die kollegiale und professionelle Zusammenarbeit führte letztlich zum Auffinden von Fr. Schaaf.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell