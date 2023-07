POL-PDTR: vermisste Person - die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Trier (ots) - Am Mittwoch, 19.07.2023 zwischen 06.25 Uhr und 11.00 Uhr wurde ein in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang am Fahrbahnrand geparkter PKW der Marke Opel Insignia, Farbe Schwarz an der linken hinteren Fahrzeugecke vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR. Zeugen ...

