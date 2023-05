POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Konz (ots) - Am Samstag, den 29.04.2023 im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr versuchten unbekannte Täter einen in der Straße "Im Weerberg" in Konz parkenden PKW zu entwenden. Hierbei versuchten der oder die Täter an dem schwarzen Seat Cupra durch Manipulation an der Fahrzeugelektrik ohne Fahrzeugschlüssel den Motor zu starten. Weiter wurde der PKW im Innenraum beschädigt. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierbei Personen, ...

mehr