Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Verkehrszeichens in Bonerath

Hermeskeil, Polizei (ots)

In der Zeit vom 04.05.2020, 09.00 Uhr bis 05.05.2020, 19.30 Uhr wurde in der Ortslage Bonerath, VG Ruwer, ein Verkehrszeichen 250 (Durchfahrt verboten) entwendet. Dieses steht am Beginn des Verbindungsweges von Bonerath nach Morscheid. Die Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Bonerath gibt dem oder den Tätern die Gelegenheit das Verkehrszeichen wieder an dem betreffenden Verkehrszeichenbaum anzubringen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder Email pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

