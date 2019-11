Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in der Nordallee in Trier

Trier (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Nordallee in Trier zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberner PKW der Marke Ford hielt verkehrsbedingt auf Höhe der Einmündung Nordallee / Bruchhausenstraße in Fahrtrichtung Porta Nigra. Der unfallverursachende Omnibus, Farbe hell, fuhr von der Busspur nach links auf den Fahrstreifen, auf dem der PKW stand, auf und streifte den PKW. Der Fahrer des Omnibusses stieg aus und sprach mit dem Fahrer des PKW. Ebenso soll der Fahrer eines PKW, der hinter dem unfallbeteiligten PKW gehalten habe, ausgestiegen und sich an der Unterhaltung beteiligt haben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell