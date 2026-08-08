Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Rundballenpresse

Niederöfflingen (ots)

Am 07.08.2026 gegen 20:20 Uhr kam es im Bereich von Niederöfflingen aufgrund eines technischen Defekts an einer Rundballenpresse zum Brandgeschehen an eben jener.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten wurde der Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen zur Brandursache geführt.

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