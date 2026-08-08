Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Am 06.08.2026 zwischen 18:45 Uhr und 23:20 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter ein Pedelec aus einer Tiefgarage in der Petrusstraße in Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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