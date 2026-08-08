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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Trier (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2026, kam es auf der A64 an der Anschlussstelle Trier/Bitburg, in der Ausfahrt in Richtung Bitburg gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund einer massiven Ölspur kam ein Motorradfahrer im dortigen Kurvenbereich zu Fall und verletzte sich hierbei. Der Verursacher der Ölspur ist bislang nicht bekannt, allerdings vermutet die Polizei, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW o.ä. gehandelt haben müsste. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502 91650 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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