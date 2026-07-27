Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: etwaiges Lösen von Radmuttern

Wittlich (ots)

Am 23.07.2026 zwischen 07:25 Uhr und 16:35 Uhr hatte die Geschädigte ihren Personenkraftwagen im Bereich eines Parkplatzes in der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellt.

Als sie mit ihrem Fahrzeug losfuhr, stellte sie fest, dass etwaig ein bisher unbekannter Täter die Radmuttern eines Rades gelockert hatten.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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