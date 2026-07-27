Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 26.07.2026 gegen 00:03 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Rad die Alberostraße in Wittlich.

Hier kam er in Folge eines Fahrfehlers beim Abbiegen, verbunden mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,0 Promille zu Fall und verletzte sich.

Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell