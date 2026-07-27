POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss
Wittlich (ots)
Am 26.07.2026 gegen 00:03 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Rad die Alberostraße in Wittlich.
Hier kam er in Folge eines Fahrfehlers beim Abbiegen, verbunden mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,0 Promille zu Fall und verletzte sich.
Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell