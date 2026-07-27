Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Arenrath (ots)

Im Zeitraum 23.07.2026 bis 25.07.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter eine Messingvase auf einem Grab des Friedhofs in Arenrath.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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