Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 25.07.2026 gegen 17:20 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 vom Wittlicher Krankenhaus in Richtung des Grünewalds.

Hier sei ihm ein Fahrzeug, ein silberner Peugeot oder Citroen entgegengekommen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen habe.

Hierdurch sei es zur Kollision der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge gekommen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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