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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Traben-Trarbach (ots)

Am Sonntag, dem 26.07.2026 um 14:55 Uhr ereignete sich in Traben-Trarbach in der Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden PKW und mehreren ordnungsgemäß abgestellten PKW's.

Aufgrund von wahrscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der fahrende PKW von der Straße ab kollidierte dort mit einem geparkten PKW. Durch den Aufprall wurde der Verursacher abgewiesen und kollidierte mit einem weiteren geparkten Fahrzeug, ehe das Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite an einer Hauswand zum Stehen kam.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0
pizell.Wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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