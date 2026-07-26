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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wochenendlage der Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Gleitschirmflieger abgestürzt

Am 24.07.2026, gegen 16:15 Uhr stürzte ein Gleitschirmflieger in der Gemarkung Burgen, nach einem technischen Defekt an seinem Fluggerät, in eine Baumkrone. Der 50-jährige Pilot wurde durch die Feuerwehr geborgen und blieb unverletzt.

Mehrere Diebstähle in Ürzig

Vermutlich in der Nacht vom 24.07. auf den 25.07.2026 kam es zu einem Diebstahl an einem abgestellten Traktor in der Straße "Scheuertrifft" in Ürzig. Der oder die Täter entwendeten Fahrzeugteile.

Weiter kam es am 25.07. um 12:40 Uhr auf dem Flohmarkt am Moselufer in Ürzig zu einem versuchten Diebstahl eines dort angebotenen Mobiltelefons. Der Täter flüchtete zunächst fußläufig und konnte durch eine Zeugin verfolgt werden, woraufhin er das Mobiltelefon zurückließ, jedoch ein Ladekabel entwendete. Er entfernte sich anschließend auf einem Motorroller in Richtung Wehlen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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