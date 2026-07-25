Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheunenbrand verursacht hohen Sachschaden

54574 Kopp, an der L 30 (ots)

Am Samstag gegen 05:20 Uhr wurden die Feuerwehren der Region sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun zu einem Brand einer Scheune bzw. zweier zusammenhängender Lagerhallen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. In dem Gebäudekomplex befanden sich mehrere hochwertige landwirtschaftliche Maschinen sowie größere Mengen an Futtermitteln. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde umgehend ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Glücklicherweise wurden keine Personen oder Tiere verletzt oder gefährdet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude beziehungsweise Stallungen war zu keinem Zeitpunkt zu befürchten. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag. Zur Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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