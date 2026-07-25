PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheunenbrand verursacht hohen Sachschaden

54574 Kopp, an der L 30 (ots)

Am Samstag gegen 05:20 Uhr wurden die Feuerwehren der Region sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun zu einem Brand einer Scheune bzw. zweier zusammenhängender Lagerhallen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. In dem Gebäudekomplex befanden sich mehrere hochwertige landwirtschaftliche Maschinen sowie größere Mengen an Futtermitteln. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde umgehend ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Glücklicherweise wurden keine Personen oder Tiere verletzt oder gefährdet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude beziehungsweise Stallungen war zu keinem Zeitpunkt zu befürchten. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag. Zur Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Ansprechpartner: PHK J. Burg
Tel.: 06592-96260
E-Mail: pidaun@polzei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 08:41

    POL-PDWIL: Personen- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Wittlich (ots) - Am 23.07.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Personen- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wittlich durch. Es wurde eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen kontrolliert. Dabei wurden mehrere Präventivmaßnahmen getroffen und verschiedenen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 18:15 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten, ein Fahrzeug im Bereich der ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 14:25

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Schutzplanke beschädigt

    L 5, Nimsreuland (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum zwischen dem 25.06.2026 und dem 02.07.2026 auf der L5 in der Gemarkung Nimsreuland, zwischen den Einmündungen Schweißtal und Nimsreuland, eine Schutzplanke beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 12:33

    POL-PDWIL: PKW Brand

    Bernkastel-Kues (ots) - Am 23.07.2026 kam es gegen 10:00 Uhr auf einem Parkplatz auf dem Kueser Plateau in Bernkastel-Kues zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Der Motorraum eines Fahrzeugs fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Das Feuer konnte durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Fahrzeuge verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz befanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren