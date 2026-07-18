POL-PDWIL: durchgeführte Verkehrskontrollen, mehrere Verwarnungen und eine Strafanzeige
Wittlich (ots)
Am 15.07.2026 zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrskontrollen im Bereich der Schloßstraße in Wittlich durch. Hier wurden nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten und leichte Mängel an den kontrollierten Fahrzeugen festgestellt.
Am 16.07.2026 zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten erneute Verkehrskontrollen im Bereich der Rommelsbach in Wittlich durch. Hier wurde neben geringfügigen Ordnungswidrigkeiten eine Strafanzeige eröffnet, da ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr fuhr, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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