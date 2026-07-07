Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 06.07.2026 gegen 10:55 Uhr befand sich eine 76-jährige Geschädigte aus dem Wittlicher Stadtgebiet im Netto-Markt in der Römerstraße in Wittlich.

Hier wurde ihr in einem unbeobachteten Moment durch einen bisher unbekannten Täter ihre Geldbörse entwendet.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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