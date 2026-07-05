PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Verkehrsunfälle mit Straftaten

Wittlich / Rivenich (ots)

Am 04.07.2026 gegen 11:19 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 in Richtung der Landstraße 141 in Wittlich. Ein vor ihm fahrender 66-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land musst verkehrsbedingt abbremsen. Der 27-Jährige erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Personenkraftwagen auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 05.07.2026 gegen 02:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus der VG Wittlich-Land den Weidenweg in Rivenich. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 05:26

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Tiergartenstraße

    Prüm (ots) - Am Dienstag, den 30.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und 09:15 Uhr ist es auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein weißer PKW der Marke Range Rover an der Beifahrerseite im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 22:07

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der K58 zwischen Emmelbaum und Engelsdorf

    Emmelbaum (ots) - Am Freitagmorgen des 10.04.2026, gegen 05:50 Uhr, begegneten sich auf der K58, zwischen Emmelbaum und Engelsdorf, hinter dem Ortsausgang Emmelbaum zwei Fahrzeuge: Eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger und ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug (Mopedauto), LIGIER Microcar. Das Microcar sah sich aufgrund der Breite des landwirtschaftlichen ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:23

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 03.07.2026 registrieren. Am 03.07.2026 gegen 23:04 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im McDrive in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich. Hier setzte er kurz rückwärts und kollidierte mit einem dahinter bereits stehenden Personenkraftwagen und beschädigte diesen im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren