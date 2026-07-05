Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Tiergartenstraße

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, in dem Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und 09:15 Uhr ist es auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein weißer PKW der Marke Range Rover an der Beifahrerseite im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

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