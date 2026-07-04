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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der K58 zwischen Emmelbaum und Engelsdorf

Emmelbaum (ots)

Am Freitagmorgen des 10.04.2026, gegen 05:50 Uhr, begegneten sich auf der K58, zwischen Emmelbaum und Engelsdorf, hinter dem Ortsausgang Emmelbaum zwei Fahrzeuge: Eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger und ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug (Mopedauto), LIGIER Microcar. Das Microcar sah sich aufgrund der Breite des landwirtschaftlichen Gespanns gezwungen nach rechts auszuweichen, befuhr den Rabatt und touchierte dabei einen Leitpfosten, wodurch geringer Sachschaden an dem 45-km/h Auto entstand.

Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns setzte seine Fahrt unbeirrt oder in Unkenntnis des Unfalls fort.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, mit sachdienlichen Angaben oder Informationen zu einem möglicherweise in Frage kommenden Fahrer des Fendt-Traktor, um Mitteilung.

Erreichbarkeiten:

06551 942 0 pipruem@polizei.rlp.de Polizeiinspektion Prüm Tiergartenstraße 82 54595 Prüm

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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