Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 03.07.2026 registrieren.

Am 03.07.2026 gegen 23:04 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im McDrive in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich. Hier setzte er kurz rückwärts und kollidierte mit einem dahinter bereits stehenden Personenkraftwagen und beschädigte diesen im Bereich der Front. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 02.07.2026, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz im Bereich der Dr.-Oetker-Straße in Wittlich. Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat und beschädigten diesen im Bereich der hinteren rechten Türe. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell