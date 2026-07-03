PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gleitschirmabsturz in Veldenz

Veldenz (ots)

Am Freitag, den 03.07.2026, kam es gegen 15:30 Uhr im Bereich der Gleitschirm-Startrampe in der Ortslage Veldenz zu einem Flugunfall. Ein 55-jähriger Gleitschirmpilot beabsichtigte, von der Startrampe zu starten. Während des Startvorgangs änderte sich jedoch die Windrichtung, wodurch der Pilot die Kontrolle über den Gleitschirm verlor. In der Folge stürzte er ab und blieb in der Krone eines Baumes hängen. Der Pilot blieb bei dem Unfall unverletzt. Er wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus der Baumkrone gerettet. Im Einsatz waren die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Trier, die Feuerwehren Kues, Burgen und Mülheim sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 13:17

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

    Großlittgen (ots) - In der Nacht zum 3. Juli kam es in Großlittgen in der Straße "Zur Tuchbleich" in einem dort ansässigen metallverarbeitenden Betrieb zu einem Einbruchsdiebstahl. Durch Aufhebeln von Fenster und Tür gelangten die bislang unbekannten Täter in das Innere der Firmenhalle und entwendeten Metall. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte mutmaßlich mit einem Transporter. Nach ersten Schätzungen dürfte ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 07:48

    POL-PDWIL: Brand eines Feldes

    Niederöfflingen (ots) - Am 02.07.2026 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Flächenbrand eines Feldes im Bereich "Zur Ziep" in Niederöfflingen. Möglicherweise verursacht durch einen entstandenen Funkenflug bei Befahren mittels eines Mähdreschers entzündete sich ein Feld in einer Größe von etwa zwei bis drei Hektar. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 07:46

    POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Personenschaden und eine Unfallflucht

    Wittlich (ots) - Gleich drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereigneten sich im Tagesverlauf des 02.07.2026 im Bereich des Wittlicher Stadtgebiets. Zudem ereignete sich eine Unfallflucht, zu welcher Zeugenhinweise erbeten werden. Gegen 12:12 Uhr befuhr ein niederländisches Urlaubspaar mit ihren Fahrrädern den Maare-Mosel-Radweg, parallel zur Kalkturmstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren