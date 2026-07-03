Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gleitschirmabsturz in Veldenz

Veldenz (ots)

Am Freitag, den 03.07.2026, kam es gegen 15:30 Uhr im Bereich der Gleitschirm-Startrampe in der Ortslage Veldenz zu einem Flugunfall. Ein 55-jähriger Gleitschirmpilot beabsichtigte, von der Startrampe zu starten. Während des Startvorgangs änderte sich jedoch die Windrichtung, wodurch der Pilot die Kontrolle über den Gleitschirm verlor. In der Folge stürzte er ab und blieb in der Krone eines Baumes hängen. Der Pilot blieb bei dem Unfall unverletzt. Er wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus der Baumkrone gerettet. Im Einsatz waren die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Trier, die Feuerwehren Kues, Burgen und Mülheim sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

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