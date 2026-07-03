Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Personenschaden und eine Unfallflucht

Wittlich (ots)

Gleich drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereigneten sich im Tagesverlauf des 02.07.2026 im Bereich des Wittlicher Stadtgebiets. Zudem ereignete sich eine Unfallflucht, zu welcher Zeugenhinweise erbeten werden.

Gegen 12:12 Uhr befuhr ein niederländisches Urlaubspaar mit ihren Fahrrädern den Maare-Mosel-Radweg, parallel zur Kalkturmstraße in Wittlich. Hier löste sich aufgrund eines technischen Defekts / Materialfehlers plötzlich der Lenker am Fahrrad des 68-jähriges Radfahrers, wodurch dieser zu Fall kam und sich mittelschwer verletzte. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Radfahrerinnen und Radfahrer: Tragen Sie ihren Radfahrhelm. Nur so können Sie etwaige schwere Kopfverletzungen vermeiden.

Gegen 12:51 Uhr befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Himmeroder Straße vom Pleiner Weg kommend in Richtung der Innenstadt. Hier übersah sie eine 81-jährige Fußgängerin, als diese den Sporgraben überqueren wollte. Es kam zur Kollision, wobei die 81-Jährige vom Fahrzeug erfasst wurde und zu Fall kam. Aufgrund der glücklicherweise nur sehr geringen Geschwindigkeit des Fahrzeuges wurde die Fußgängerin nur mittelschwer verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 17:10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Ford Transit rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Bereich der Trierer Landstraße auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er einen 31-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Speicher und kollidierte mit diesem. Das Fahrzeug des 31-jährigen wurde derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der 31-Jährige wurde zudem leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Neustraße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dortigen Sockel und den sich dort befindlichen Sitzgelegenheiten. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Ersten Zeugenangaben zur Folge handelte es sich um einen weißen Kleinwagen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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