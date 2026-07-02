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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 01.07.2026 gegen 06:17 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Friedrichstraße vor einer dortigen Bäckerei abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten aus dem Inneren des Fahrzeuges eine Geldbörse aus der Mittelkonsole.

Durch Zeugenhinweise wurden zum Tatzeitpunkt zwei verdächtige Personen im Bereich des Parkplatzes gemeldet, welche wie folgt beschrieben wurden: männlich, etwa 30 Jahre alt, Bart, kurze Arbeitshosen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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