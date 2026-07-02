Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Am 26.06.2026 im Zeitraum 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein im Bereich eines Anwesens in der Petrusstraße in Wittlich abgestelltes Fahrrad.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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