POL-PDWIL: Diebstahl von Rucksack
Wittlich (ots)
Am 01.07.2026 gegen 06:00 Uhr stellte ein Geschädigter seinen Rucksack kurzzeitig im Bereich der Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich ab, um sich in ein Anwesen zu begeben.
Als er nach wenigen Minuten wieder aus dem Anwesen heraustrat, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter den Rucksack entwendet hatte.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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